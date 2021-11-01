شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط المغربية تطلق خطا جويا جديدا بين الدار البيضاء ودبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق الخطوط الجوية المغربية خطا جويا جديدا يربط بين الدار البيضاء ودبي، وذلك اعتبارا من 19 ديسمبر القادم، وذلك تشجيعا لحركة السياحة، واستجابة لتطلعات المغاربة المقيمين بدولة الإمارات ورجال الأعمال المغاربة والإماراتيين.

وذكرت الخطوط المغربية في بيان صحفي، أن الخط الجديد يضم ثلاث رحلات مباشرة أسبوعيا أيام (الثلاثاء والخميس والأحد) في رحلات الذهاب وأيام (الإثنين والأربعاء والجمعة) في رحلات العودة .

وأضافت الشركة أن هذه الرحلات تخضع للشروط المفروضة من طرف سلطات البلدين (المغرب والإمارات العربية المتحدة) في إطار الإجراءات الصحية الاحترازية لتفادي تفشي جائحة كورونا.