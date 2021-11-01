شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسرائيلية: إعطاء تصاريح لوحدات سكنية فلسطينية فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول أمنى إسرائيلى إن "الإدارة المدنية الإسرائيلية أعطت تصاريح لـ1303 وحدات سكنية فلسطينية فى الضفة الغربية"، وأضاف المسئول - وفقا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، اليوم الاثنين، أن الوحدات تقع فى بلدات فلسطينية صغيرة بالقرب من جنين وبيت لحم بالضفة الغربية.

جدير بالذكر أن نادرا ما تصدر إسرائيل تصاريح بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية.. وبين عامي 2016 و2018 رفضت السلطات الإسرائيلية حوالي 99% من الطلبات الفلسطينية للحصول على تصاريح، وذلك وفق إحصاءات وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفى وقت سابق، توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وقال شهود عيان إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة، ونفذت عمليات تمشيط وتجريف أراضٍ تحت غطاء طائرات استطلاع، وتخلل ذلك إطلاق نار متقطع؛ ما أجبر المزارعين على ترك أراضيهم القريبة من المكان؛ خوفا على حياتهم.

يُذكر أن آليات الاحتلال تتوغل من حين لآخر داخل أراضي المواطنين القريبة من السياج الفاصل شرق وشمال القطاع، وتقوم بعمليات تمشيط وتجريف وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لفلاحتها، وزراعتها، والاستفادة منها.