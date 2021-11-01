شكرا لقرائتكم خبر عن آليات إسرائيلية تتوغل شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة، ونفذت عمليات تمشيط وتجريف أراضٍ تحت غطاء طائرات استطلاع، وتخلل ذلك إطلاق نار متقطع؛ ما أجبر المزارعين على ترك أراضيهم القريبة من المكان؛ خوفا على حياتهم.

يُذكر أن آليات الاحتلال تتوغل من حين لآخر داخل أراضي المواطنين القريبة من السياج الفاصل شرق وشمال القطاع، وتقوم بعمليات تمشيط وتجريف وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لفلاحتها، وزراعتها، والاستفادة منها.