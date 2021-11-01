شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير موقعين للصواريخ الباليستية في «صعدة» و«عمران» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اليوم، عن تدمير موقعين للصواريخ الباليستية في محافظتي صعدة وعمران باليمن.

وأكد التحالف، أن العملية جاءت لتحييد هجمات وشيكة ضد المدنيين في المملكة، مشيراً إلى أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين.

وكان التحالف قد أعلن، أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.