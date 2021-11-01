ابتكار "جلد روبوتي" للمس الأشياء في العالم الافتراضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

أعلن مؤسس شركة فيسبوك (ميتا حاليا)، عن ابتكار جديد من شأنه تعزيز تجربة العالم الافتراضي التي أعلن عنها مؤخرا تحت اسم "ميتافيرس".



وقال زوكربيرغ، اليوم الاثنين، إن "فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركته أجرى أبحاثا جديدة مثيرة للاهتمام يمكن من خلالها إدراك العالم من خلال اللمس".

وأوضح زوكربيرغ إن فريقه البحثي صمم مستشعر لمس عالي الدقة، بالتعاون مع جامعة كارنيغي ميلون، لإنشاء ما يمكن وصفه بالجلد الروبوتي الرقيق.

وأرجع زوكربيرغ أهمية هذا الابتكار الجديد إلى أنه يقرب العالم خطوة من جعل الأشياء في العالم الافتراضي تبدو واقعية، ليتيح التفاعلات المادية في العالم الافتراضي "ميتافيرس".

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ تغيير اسم فيسبوك (الشركة الأم) إلى "ميتا - Meta" ابتداءً من يوم الخميس الماضي، مع احتفاظ المواقع بأسمائها كما هي.

وقال زوكربيرغ أثناء تقديم شركة "ميتافيرس"، إنه "من اليوم فصاعدًا، سنطلق علينا اسم ميتا"، وقدم زوكربيرغ شعار الشركة الجديد، موضحا أن كلمة "ميتا" تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني "ما بعد"، وأضاف أن الاسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.