شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد على أهمية دور اللجنة العسكرية الليبية فى تحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ظهر اليوم الإثنين، اللجنة العسكرية الليبية (5+5) بمقر الجامعة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأنه تم خلال الاجتماع إطلاع الأمين العام من قبل اعضاء اللجنة، المشكلة من خمسة من العسكريين من الشرق الليبي وخمسة عسكريين من الغرب، علي مجمل نشاطات اللجنة خلال الفترة الاخيرة، والتي توجت بإقرار وتثبيت وقف اطلاق النار ، وكذلك اقرار خطة عمل خلال الاجتماع الاخير بجنيف الشهر الماضي تقضي بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الاجانب والقوات الاجنبية من الاراضي الليبية.

وأضاف المصدر أن اعضاء اللجنة استعرضوا نتائج احتماعاتهم بالقاهرة والتي هدفت الي اقرار البرنامج الزمني لتحقيق سحب الوجود العسكري الاجنبي بأسره والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية التي تتم بالتشاور مع عدد من دول الجوار للجنوب الليبي كالسودان وتشاد والنيجر، كما تضمنت المداولات سبل حل المليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسة الليبية .

وأوضح المصدر أن الأمين العام أكد في حديثه مع أعضاء اللجنة علي الاهمية التي توليها الجامعة للشأن الليبي مثنياً في هذا الاطار علي عمل اللجنة العسكرية وانجازاتها المتمثلة في وقف اطلاق النار والاتفاق علي فتح الطريق الساحلي وكذلك خطة اخراج التواجد العسكري الاجنبي من ليبيا. وأشار الي ان اخلاء الاراضي الليبية من التواجد العسكري الاجنبي يعد ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك أمن دول الجوار الاخري.

من جهة أخري، أكد الأمين العام علي أهمية الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل ، مع توفير السبل الكفيلة بانجاحها، عبر وضع القواعد المنظمة والاليات التنفيذية ، باعتبار ذلك بمثابة توطئة لتولي سلطة منتخبة بارادة الليبيين.

كما أكد أبو الغيط ان الجامعة العربية ستقدم كافة سبل الدعم السياسي والفني المطلوب للدولة الليبية خلال الفترة المقبلة سواء في المجالات المتعلقة بالانتخابات او سرعة الارتقاء بالنواحي التنموية وتوحيد المؤسسات ودعم جهود الدولة الليبية في عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.