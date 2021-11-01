شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعى قبالة السواحل التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت وحدات الحرس الوطني التونسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية، وتمكنت من إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي من الغرق.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، أن وحدات الحرس الوطني تمكنت من إحباط هذه العمليات في كل من "المنستير" و"صفاقس" و"سوسة" و"نابل".

وأضاقت الوزارة أن من بين هؤلاء المهاجرين 112 شخصا يحملون جنسيات دول أفريقية مختلفة، ذلك في الوقت الذي أذنت فيه النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.