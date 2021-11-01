شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 13 ألف مركبة «هيونداي».. و«التجارة» تكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة (12,933) مركبة هيونداي “Azera” 2017 – 2021.

وأرجعت الوزارة، السبب وراء الاستدعاء إلى وجود خلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS)؛ والذي قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال RECALLS.SA والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.