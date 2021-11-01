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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على شروط وخطوات الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت منصة “أبشر” عن إمكانية تفويض الغير إلكترونياً، لمراجعة القطاع وتنفيذ الخدمات بالنيابة عن صاحب التفويض.
وأوضحت “أبشر” أن متطلبات وشروط الخدمة تتمثل في التالي:
– يجب ألا يقل عمر المفوض له عن 18 عاماً.
– يمكن للمفوض أن يصدر تفويضاً لمستخدم آخر لقطاع وخدمة محددة.
– لا يمكن تفويض أكثر من مفوض له على نفس الخدمة في نفس القطاع بنفس الفترة الزمنية من قبل نفس المفوض.
– لا يمكن أن يكون المفوض له “مقيم” ويمكن للمقيم إصدار التفويض.
– لا يمكن تفويض مطلوب أمنياً أو متوفى.
وأشارت أبشر إلى أن المستفيد من الخدمة هو المواطن والمقيم والمسجل والمفعل بمنصة أبشر.
وأوضحت أن طريقة الوصول للخدمة تتمثل في الدخول على “التفاويض” ثم اختيار “تفويض مراجعة القطاعات” .
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