فيليبس تطلق البروجيكتور الجوال GoPix 1 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة فيليبس البروجيكتور الجوال GoPix 1 الجديد المخصص للاستعمال مع الهواتف الذكية.



وأوضحت الشركة الهولندية أن البروجيكتور GoPix 1 يمتاز بحجم صغير للغاية ولا يزيد سُمكه على 1.8 سم بحيث يمكن حمله في جيب البنطلون.

ويتيح هذا الجهاز الصغير عرض صورة قياس 75 بوصة وبدرجة سطوع قصوى تصل إلى 120 لومن مع إعتام النطاق المحيط قدر الإمكان.

وتبلغ دقة وضوح البروجيكتور GoPix 1 الجديد 854 x 480 بيكسل، ويشتمل على سماعة بقدرة 3 وات لتشغيل الصوت، ويتم توصيله بأجهزة التشغيل عن طريق منفذ HDMI، علاوة على دعم نقل الفيديو عن طريق منفذ USB-C.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى ساعتين، ويمكن إمداده بالطاقة الكهربائية أثناء التشغيل عن طريق منفذ USB-C.

وأعلنت فيليبس عن طرح البروجيكتور GoPix 1 الجديد في الأسواق العالمية بدءا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بسعر يبلغ 300 يورو.