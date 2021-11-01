مسؤول عراقي يفتتح العام الدراسي الجديد بـ"السلاح" وطرد الصحفيين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر دخول مدير التربية إلى ساحة المدرسة ومعه ثلاثة مسلحين، لقرع جرس انطلاق العام الدراسي 2021-2022، بعد عامين من التدريس عن بعد بسبب جائحة كورونا.

كما أظهر الفيديو إقدام المدير على طرد الصحفيين دون عذر يذكر أو بيان من إعلام التربية، وهو ما وصفه إعلاميون بـ"غير اللائق في مدرسة ابتدائية وفي أول يوم دراسي حضوري".

والتقط الفيديو، قول مدير تربية كركوك للصحفيين، "غادروا ولا تدخلو مدارسنا بعد الآن".

هذا وتوالت ردود الفعل والانتقادات للخطوة، التي أقدم عليها مدير التربية.