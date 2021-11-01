شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. الحكم بالإعدام على المتهم بقتل مراسل ومصور خلال مظاهرات فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة جنايات البصرة العراقية اليوم الاثنين، حكما بالإعدام على المتهم بقتل مراسل ومصور قناة دجلة التليفزيونية العراقية الصحفي أحمد عبدالصمد، والمصور صفاء غالي اللذان تعرضا لقتل إثر هجوم مسلح، بعد قيامهما بتغطية المظاهرات المليونية التي شهدتها مدينة البصرة، وباقي محافظات، وسط، وجنوب العراق، والعاصمة بغداد خلال شهر يناير من العام الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محكمة جنايات البصرة أصدرت اليوم حكماً بالاعدام على المتهم بقتلهما ، موضحة أن المحكمة قررت - مطلع الأسبوع الماضي- تأجيل المحاكمة إلى اليوم.
من جانب أخر ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على 13 إرهابيا عملوا مع تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ألقت - بعد ورود معلومات دقيقة - القبض على 13 متهما من الأهداف المطلوبة في محافظة نينوى، مشيرة إلى أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية خلال التحقيقات.
وفي ديالي، ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على ثلاثة إرهابيين، حيث قامت شعبة استخبارات الفرقة الأولى وقوة من لواء المشاة الأول والرابع ومفرزة من الأمن الوطني بالقبض على ثلاثة إرهابيين في جلولاء وشمالي المقدادية بمحافظة ديالى، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/إرهاب.