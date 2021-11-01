شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. الحكم بالإعدام على المتهم بقتل مراسل ومصور خلال مظاهرات فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة جنايات البصرة العراقية اليوم الاثنين، حكما بالإعدام على المتهم بقتل مراسل ومصور قناة دجلة التليفزيونية العراقية الصحفي أحمد عبدالصمد، والمصور صفاء غالي اللذان تعرضا لقتل إثر هجوم مسلح، بعد قيامهما بتغطية المظاهرات المليونية التي شهدتها مدينة البصرة، وباقي محافظات، وسط، وجنوب العراق، والعاصمة بغداد خلال شهر يناير من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محكمة جنايات البصرة أصدرت اليوم حكماً بالاعدام على المتهم بقتلهما ، موضحة أن المحكمة قررت - مطلع الأسبوع الماضي- تأجيل المحاكمة إلى اليوم.

من جانب أخر ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على 13 إرهابيا عملوا مع تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.