شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف حميد الشاطرى برئاسة جهاز الأمن الوطنى العراقى خلفا للفريق "الأسدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الإثنين، تكليف وكيل جهاز الأمن الوطنى العراقى حميد الشاطرى برئاسة الجهاز خلفا للفريق عبد الغنى الأسدى.

ولد اللواء عبد الغني عجيل طاهر الأسدي في مدينة ألجبايش بمحافظة الناصرية العراقية عام 1951، قضى طفولته ودراسته فيها وانضم الى الكلية العسكرية العراقية / الدورة 51 العام 1970 وتخرج منها في يوليو العام 1973.

التحق الفريق عبد الغنى الأسدى بعد التخرج في وحدة الدبابات الرابعة في 7 أكتوبر 1973، وبعد أيام التحق في حرب 1973 على الجبهة السورية.

وشارك الفريق عبد الغنى الأسدى في عدة حروب قبل 2003 وهى حرب 1973، حرب الخليج الأولى (1980 ـ 1988)، حرب الخليج الثانية/ العام 1991، شارك في المعارك ضد داعش من 2014:2017، وتم شارع في الموصل باسم الفريق عبد الغني الأسد من قبل أبناء الموصل وفاء له وسط مدينة الموصل.

ووجهت قائممقامية قضاء ألجبايش التابع الى محافظة ذي قار في 12/ 7 /2017 دائرة بلدية القضاء بتخصيص قطعة ارض في مكان متميز لإنشاء نصب تذكاري للفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب بناءاً على طلب من أهالي القضاء تثميناً لدوره في عمليات تحرير مدينة الموصل والمدن الأخرى من تنظيم داعش الإرهابي.