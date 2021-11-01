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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن تقديم خدمة جديدة عبر تطبيق «صحتي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، إتاحة خدمة الاستشارات الطبية عبر تطبيق «صحتي» ضمن تيسيرات الوزارة للمرضى والمراجعين.
وأوضح حساب الوزارة الرسمي على “تويتر” أن خدمة الاستشارات الطبية أصبحت متاحة عبر تطبيق “صحتي” بكل يُسر، وذلك تسهيلًا للمستفيدين في التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة للحضور إلى العيادة، واختصارا لطريقهم.
يذكر أن تطبيق “صحتي” يقدم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويوفر العديد من الخدمات مثل: فحوصات فيروس “كورونا”، وحجز المواعيد، والبحث عن الدواء، والاطلاع على قائمة الأدوية، والإجازات المرضية، والوصفة الإلكترونية، والوقاية ومكافحة العدوى، وخدمة التابعين، والمؤشرات الحيوية، والفحص المدرسي.
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