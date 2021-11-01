تعرف على فوائد الرياضة لمرضى الربو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

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قال أخصائي طب الجهاز التنفسي الألماني هاينريش فورت إن ممارسة الرياضة مفيدة لمرضى الربو والانسداد الرئوي المزمن (COPD).



وأضاف أنها تحد من نوبات ضيق التنفس من ناحية وتحميهم من العواقب الوخيمة المحتملة المترتبة على قلة الحركة مثل هشاشة العظام وداء السكري وأمراض الأوعية الدموية من ناحية أخرى.

ودعا إلى ممارسة الرياضة في إطار برنامج شامل يتألف من تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل وتمارين الإطالة وتمارين تنمية مهارات التوازن والتناسق.

ولتحقيق الهدف المنشود ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعيا، مع مراعاة ممارستها بحيث يرتفع النبض مع تعرق الجسم، على حد قوله.