شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف العربى تشن غارات على مواقع حوثية فى مأرب غربى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الاثنين، تجمعا للعناصر الحوثية، فى مديرية صرواح، غربى مأرب، غربى اليمن، ونقلت قناة اليمن الإخبارية عن مصادر ميدانية يمنية القول: إن مقاتلات التحالف العربي شنت عددا من الغارات على تجمع للعناصر الحوثية، في جبهة "ذنة" بمديرية صرواح، مؤكدة أن عشرات القتلى سقطوا خلال الغارات، بينهم قيادات ميدانية.

يذكر أن قوات الجيش اليمني، والقبائل، أحبطت أمس هجوما حوثيا من "وادي ذنة" حيث تحاول العناصر الحوثية فتح جبهات جديدة بعد فشلها في تحقيق تقدم في جبهات مختلفة، غربي مأرب.

وفى وقت سابق، أعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية، دمرت طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها عناصر الحوثى الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

وأوضح التحالف - وفقا لبيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية"- أن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ترتكبها عناصر الحوثى بمحاولة استهداف المدنيين، مؤكدا أنه يتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، طالب اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات التفجير الإرهابي الذي حدث، بالقرب من بوابة مطار عدن الدولى، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال اجتماع عبدالملك مع اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، ملابسات التفجير الإرهابي، بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر، وما نجم عنه من ضحايا بينهم أطفال.