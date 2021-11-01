شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عسكرى عراقى يؤكد القبض على 3 إرهابيين فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة ديالى، وقال "رسول" في بيان صحفى إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة استخبارات الفرقة الاولى وقوة برية من لوائيي المشاة الاول والرابع ومفرزة من الأمن الوطني من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق جلولاء وشمال المقدادية بمحافظة ديالى".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العراقية، إن "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

كانت مديرية استخبارات وأمن بغداد في العراق قد أعلنت أمس السبت، اعتقال أربعة مطلوبين أحدهم إرهابي بالعاصمة.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر داعش في منطقة حي الرسالة ببغداد، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب، حيث تم القبض بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الثانية شرطة اتحادية".

في السياق ذاته، أعلنت الاستخبارات العراقية اعتقال أحد العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.