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استئناف الرحلات الجوية بين مطارى "معيتيقة" الليبى و"لوكا" المالطى

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الإثنين، أنه تم استئناف الرحلات الجوية مع مطار لوكا الدولي في مالطا.

 

وأضافت، وفقا لوكالة الأنباء الليبية وال، أن شركة البحر المتوسط للطيران "ميدافيا" ستسير الرحلات بين المطارين .. موضحة أن الرحلات ستكون بنظام "تشارتر" يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.. داعية المسافرين المغادرين من مطار معيتيقة تزويد الشركة أو الوكالة قبل موعد الإقلاع بـ48 ساعة بصورة من جواز السفر، وتأشيرة الشنجن، وشهادة تطعيم ضد الكورونا حسب ماهو معترف به من الوكالة الأوروبية الطبية ( EMA).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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