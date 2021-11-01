شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع حالة المناخ خلال نوفمبر: أمطار متوسطة وأجواء باردة ليلاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خصائص شهر نوفمبر المناخية، والذي بدأ اليوم الإثنين.
وتضمنت توقعات خبير الطقس أن يغلب على شهر نوفمبر الاعتدال في الحرارة نهارا، ويكون أوسطه اللطافة، وآخره البرودة، متوقعا هطول أمطار متوسطة.
وأوضح أن شهر نوفمبر هو من أشهر الخريف، ومن أيام الوسم، ويعتبر من الأشهر الممطرة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع حالة المناخ خلال نوفمبر: أمطار متوسطة وأجواء باردة ليلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.