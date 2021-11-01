شكرا لقرائتكم خبر عن 5 درجات تمنح الامتيار.. آلية جديدة لتقييم الموظفين في «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تستعد وزارة التعليم للبدء في تطبيق مشروع تقييم جديد لأداء الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة وقطاعاتها وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والمدارس بمراحلها الثلاث للبنين والبنات، سوف يتم البدء بتنفيذه خلال العام الدراسي الحالي.

ووفقاً لـ”عكاظ” فقد تضمنت الآلية الجديدة لمشروع التقييم أربع خطوات، هي:

– تقييم إنجاز أهداف الموظف.

– إنجاز جدارات الموظف.

– احتساب النتيجة النهائية.

– تطبيق التصنيف الإجباري.

كما حددت الآلية مقياس التقدير العام لأداء الموظف ليمنح الحاصل على ٥ درجات تقدير “ممتاز”، على أن يكون قد حقق كل أهدافه وأكثر من 100% من المستهدفات المحددة وأظهر جميع الجدارات في مستويات أعلى من تلك المطلوبة للوظيفة.

ويمنح من يحصل على ٤ درجات تقدير «جيد جدا» شريطة أن يحقق أكثر من ٩٠-١٠٠٪ من أهدافه المحددة ويظهر الجدارات في مستويات تتوافق بدرجة كبيرة مع المستويات المطلوبة للوظيفة.

فيما يمنح من يحصل على 3 درجات تقدير جيد، شريطة أن يكون قد حقق من ٨٠-٨٩٪ من أهدافه المحددة وأن يظهر الجدارات في مستويات قريبة من المستويات المطلوبة للوظيفة.

ووفقاً للآلية الجديدة فمن كان أداؤه أقل من التوقعات وحقق من ٦٠-٧٩٪ من أهدافه المحددة والجدارات المطلوبة للوظيفة لا تتسم بالثبات الكافي فيمنح درجتان ويعطى تقدير «مرضي».

أما في حال كان أداء الموظف أقل من التوقعات بشكل دائم وحقق أقل من ٦٠٪ من أهدافه المحددة ولم يظهر مستوى مقبولا من الجدارات المطلوبة للوظيفة فيمنح درجة واحدة في التقييم وتقدير «غير مرضي».