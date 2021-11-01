دولة الإمارات تطلق برنامجا تدريبيا للذكاء الاصطناعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي رسميًا النسخة الأولى من برنامجها التنفيذي لمسؤولي القطاعين الحكومي والخاص.



وذلك من خلال فعالية تعريفية وحصص دراسية استضافها حرم الجامعة بمدينة مصدر بمشاركة 42 منتسبًا من مختلف المؤسسات الحكومية والقطاعات في الدولة.

ويعد البرنامج التنفيذي أول برنامج من نوعه توفره جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ويتكون من ستة مساقات تقدمها نخبة من الخبراء في مؤسسات أكاديمية عالمية، وكبار التنفيذيين من شركات عالمية رائدة، إضافة إلى الهيئة التدريسية في الجامعة.