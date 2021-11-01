تعرف على المحرومون من الموز.. ولماذا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة ألينا ستيبانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في دمهم والمصابين بمرض السكري الامتناع عن تناول الموز.



وتشير الطبيبة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى فائدة الموز للصحة، ومع ذلك على البعض الامتناع عن تناوله.

وتقول، "يحتوي الموز الناضج على مؤشر سكر مرتفع جدا. وهذا يعني أن مستوى السكر في الدم يرتفع بسرعة بعد تناول الموز. لذلك لا ينصح بتناوله كل من يعاني من مقاومة الأنسولين والمصابين بمرض السكري".

وتشير الخبيرة، إلى أنه نظرا لاحتواء الموز على السكريات، يفضل التقليل من تناول الموز عند الإصابة بالإسهال ومتلازمة القولون العصبي.

وتضيف، أما الأشخاص الذين لا يعانون من المشكلات الصحية المذكورة أعلاه، فإن الموز يجلب لهم فائدة كبيرة لأن "الموز مصدر التربتوفان الذي هو مقدمة لهرمون السيروتونين (هرمون السعادة). كما يحتوي الموز على الإينولين (نوع الألياف الغذائية الذائبة)، ما يؤثر إيجابيا في عملية التبرز. كما أن الألياف الغذائية الذائبة هي بمثابة بروبيوتيك "غذاء" لبكتيريا الأمعاء".