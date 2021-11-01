وزير النفط الكويتي يعلق على زيادة "أوبك+" للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "القبس" عن الفارس إشادته باستراتيجية "أوبك +" في زيادة الإنتاج وفق خطة الزيادة شهرياً، التي تم التوافق عليها بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري رقم 19ل "أوبك +" في يوليو/تموز الماضي.

جاءت تصريحات الفارس قبيل مشاركته بالاجتماع الوزاري ال43 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج "JMMC" والاجتماع الـ22 لـ"أوبك +" ONOMM اللذين سيعقدان يوم الخميس المقبل عبر تقنية فيديو كونفرانس، وأضاف الفارس قائلا إن "استمرار العمل بهذه الاستراتيجية يضمن كفاية من المعروض وقد أثبت جدواه في تحقيق التوازن واستقرار الأسواق".

وأشار الوزير الكويتي إلى وجود تحديات في الأسواق خصوصا في عام 2022 تبرر الاستمرار في رفع الإنتاج المتدرج وفقاً للاتفاق الذي يعتبر كافياً لتأمين احتياجات السوق، مشددا على أن التحسن التدريجي في مؤشرات السوق يتزامن مع استمرار مرحلة التعافي من جائحة كورونا، وارتفاع نسب التحصين بجرعتين في العالم.

وفي وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت الماضي، الدول الرئيسة المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين، على زيادة الإنتاج.

وأرجعت وكالة رويترز، سبب طلب بايدن من الدول المنتجة للطاقة، التي لديها طاقة فائضة، على زيادة الإنتاج، إلى ضمان تعاف اقتصادي عالمي أقوى، وذلك ضمن جهد واسع من أجل الضغط على منظمة "أوبك" وحلفائها لزيادة المعروض من النفط.