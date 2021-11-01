مسؤول بحزب الله: مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال إطلاقه مشروع مجمع العلامة عفيف النابلسي للرعاية والتأهيل في بلدة البيسارية الجنوبية، بحسب موقع "المنار".

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وشدد صفي الدين على أن مستقبل بلاده "بيد الله وبفضل من قدم الدماء وضحوا من أجل كرامة البلاد".

وأضاف: "السعودية لا تحتمل في المستقبل أي انتقاد، خصوصا وأن العلاقات مع الاحتلال ستكون علانية في الأيام القادمة".

ورفض ما يتردد عن هيمنة حزب الله على لبنان"، قائلا: "لو كان الأمر صحيحا، لما كان لكل الطغاة كلمة في البلد".

ويوم السبت الماضي، اعتبر الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن أزمة بلاده الحالية مع لبنان ترجع إلى هيمنة جماعة حزب الله، على التركيبة السياسية في البلاد.

وطردت السعودية ودول خليجية أخرى السفراء اللبنانيين بسبب تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وكانت تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني طفت على السطح يوم الثلاثاء الماضي وتسببت في أزمة سياسية مع السعودية ودول خليجية.

وقال قرداحي في تصريحاته التي أدلى بها قبل أن يتولى الوزارة إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.