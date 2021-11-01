العراق يعلن مقتل 5 إرهابيين في ضربة جوية بمحافظة صلاح الدين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء الإعلان في تصريحات لنائب العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، بحسب "السومرية نيوز".

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وقال الشمري إن الضربة الجوية نفذتها تشكيلات إف 16 القوة الجوية قاطع صلاح الدين منطقة العيث.

وأوضح أن العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة أمنية مثمرة، وهو ما أسفر عن مقتل 5 إرهابين.

وقبل أيام، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين، جراء هجوم شنه تنظيم داعش على قرية الهواشة في المقدادية بمحافظة ديالى.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.