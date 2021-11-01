شكرا لقرائتكم خبر عن "الخبراء العربى": خطتنا تتضمن جانبا نظريا وعمليا لدعم حقوق الإنسان بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس فريق الخبراء المعنى بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف بدر بجاد المطيرى، إن مشروع الخطة يقوم على التعريف بحقوق الإنسان والتربية بشأنها ليس لانها واجب أخلاقي، ولكن لأن المجتمع الذى يحترم حقوق الإنسان يبقى اكثر استقرارا وتحضرا وأمنا.

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع فريق الخبراء المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن ممثلى الدول العربية لعبوا دورا لا خلاف عليه في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر الدعوة لمواكبة التغيرات التى تطرأ في هذا المجال على الساحتين المحلية والدولية من أجل غد أفضل ومشرق، ولتحقيق أقصى النتائج الايجابية المرجوة.

وأوضح أن النتائج الإيجابية لا تتحقق عبر الجانب النظرى فقط ولكن أيضا الجانب العملي، بما يعمل على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان على كافة المستويات والاصعدة، وهو ما تبناه مشروع الخطة الذى وضع جانبا نظريا إلى جانب آخر عمليا للوصول إلى افضل النتائج.

وأكد على تعزيز المفاهيم الداعية الى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بكافة ربوع الوطن العربي بما يحقق تطلعات الشعوب والحكومات وهو ما يتوافق مع شريعة الإسلام التى دعمتها بغض النظر عن الاختلاف بين البشر.