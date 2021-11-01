انطلاق اجتماع فريق الخبراء المعنى بالخطة العربية للتربية والتثقيف بالجامعة العربية

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القاهرة - سامية سيد - انطلق، اليوم الاثنين، اجتماع "فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" برئاسة دولة الكويت، ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.

ويأتي الاجتماع تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت البند المعنون "مشروع تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (155) بالقرار رقم (8638) الصادر بتاريخ 9 مارس 2021، حيث خلصت اللجنة العربية الدائمة إلى الموافقة على مقترح المملكة المغربية بدمج - الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في خطة موحدة تحت مسمى "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان.

ويندرج الاجتماع في إطار تنفيذ مضامين "الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية" الدعوة إلى "تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان والخطة العربية للتربية على حقوق الانسان والدليل الإسترشادي الخاص بها على الصعيدين الوطني والإقليمي".