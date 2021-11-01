شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يقرع جرس بدء العام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بدء العام الدراسي الجديد، فيما أشار الى وضع خطط طويلة المدى لإعمار العراق.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الكاظمي، في كلمة له خلال زيارته لثانوية العقيدة في بغداد، "إنا سعيد بوجودي بين أبنائي الطلبة في أول يوم من بدء العام الدراسي"، مخاطبا الطلبة بالقول "أنتم مستقبلنا والعراق بكم يزدهر ويتطور، أوصيكم بالاجتهاد في الدراسة، تعبكم اليوم ستجنون ثماره غداً، وأوصيكم باحترام أساتذتكم وتقديرهم وسماع توصياتهم، فالمعلم كان وما زال هو باني المستقبل".





وتابع "أقول لكم أبنائي العراق جميل.. العراق بلدنا، الله منحه كل الخيرات، وشعبنا راقٍ ومتعلم، صحيح نمر بظروف صعبة وتحديات لكن شعبنا قوي، آباؤكم وأمهاتكم أقوياء لأنهم ينهضون من المحنة ويكملون، حتى يكون مستقبلكم أفضل".

وأكد "لاتستمعوا لأي شخص يحاول أن يزرع في عقولكم عناوين الطائفية والعنصرية، ومعنى العنصرية والطائفية هو أن يكره الطالب أو الطالبة الذي يجلس بجانبه على الرحلة نفسها، لأنه من غير دين أو قومية، أو غير مذهب، أو غير معتقد وفكر، ولا تستمعوا للذين يحاولون أن يفرقوا بينكم وتمسكوا بعراقيتكم، هناك أشرار يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض، قولوا لهم نحن عراقيون، كلنا سواسية وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا واجبات".





وأشار إلى أن "العراق على الطريق الصحيح بكم وبأهلكم، اليوم وضعنا خططاً طويلة المدى لإعمار العراق، وإن شاء الله نتجاوز كل التحديات"، مؤكداً أن "المستقبل أمامكم وتعاونوا مع أهلكم ومع أساتذتكم، فالعراق يستحق منكم أن تتعلموا وتتفوقوا، فأنتم المستقبل، وبكم يرتقي بلدنا".



