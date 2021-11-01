شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران العراقى يستهدف وكرا للإرهابيين بصلاح الدين باستخدام طائرات "اف ـ16" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن الطيران العراقي وجه ضربة جوية ، باستخدام طائرات "اف ـ 16"، لوكر للإرهابيين في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين؛ وذلك بناءً على متابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة العراقية.
وأضافت الخلية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الاثنين، أنه عقب الضربة الجوية تم إجراء عمليات التفتيش، وأسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين ومحاصرة 3 آخرين في المكان نفسه.