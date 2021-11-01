الطيران العراقى يستهدف وكرا للإرهابيين بصلاح الدين باستخدام طائرات "اف ـ16"

وأضافت الخلية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الاثنين، أنه عقب الضربة الجوية تم إجراء عمليات التفتيش، وأسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين ومحاصرة 3 آخرين في المكان نفسه.