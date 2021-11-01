دي جي آي تطلق كاميرا الأكشن Action 2

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة دي جي آي الصينية عن إطلاق كاميرا الأكشن Action 2 الجديدة مع تجهيزها بالعديد من الوظائف المتطورة.



وأوضحت الشركة الصينية أن كاميرا الأكشن الجديدة تمتاز بجودة فيديو عالية وثبات فعال مع شاشة لمسية كبيرة والكثير من الملحقات المغناطيسية العملية للغاية.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن كاميرا الأكشن الجديدة تأتي في جسم متين للغاية وبأبعاد مدمجة ولا يتعدى وزنها 59 جرام، وعلى الرغم من الجسم المدمج للغاية إلا أنها تشتمل على شاشة لمسية قياس 1.76 بوصة على الجانب الخلفي وتعمل بدقة الوضوح 446 x 424 بيكسل ودرجة السطوع 500 نيت.

وعلى الجانب العلوي من جسم كاميرا الأكشن Action 2 الجديدة يوجد زر واحد، ويتم تثبيت الملحقات المغناطيسية على الجانب السفلي، وعلى الجانب الأمامي تظهر العدسة ذات مجال رؤية واسع للغاية يصل إلى 155 درجة مع فتحة عدسة f/2.8، ويوجد بداخل الكاميرا مستشعر بتنسيق 1/1.7 بوصة، والذي يتيح إمكانية التقاط الصور بدقة 12 ميجابيكسل وتسجيل مقاطع الفيديو 4K بسرعة 120 إطار في الثانية مع معدل بت يصل إلى 130 ميجابت/الثانية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية سعة 580 مللي أمبير ساعة، وتمتاز بفترة تشغيل تصل إلى 70 دقيقة من تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل وبسرعة 30 إطار في الثانية دون تثبيت الصورة.

وتوفر كاميرا الأكشن الجديدة من دي جي آي نوعين من التثبيت الإلكتروني للصورة؛ حيث يعمل تثبيت دي جي آي Rocksteady 2.0 على معادلة الحركات من مختلف الأنواع، بينما يعمل تثبيت دي جي آي HorizonSteady على أن يظل الأفق في الوضع الأفقي دائما، حتى عند تدوير الكاميرا.

ويتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة microSD الخارجية، وتدعم كاميرا الأكشن الجديدة تقنية الواي فاي 5 وتقنية البلوتوث 5.0 من أجل إنشاء اتصال مباشر مع الهواتف الذكية، وتمتاز كاميرا دي جي آي الجديدة بمقاومة الماء حتى عمق 10 أمتار.

ويتوافر غطاء مقاوم للماء يتناسب مع جولات الغوص حتى عمق 60 مترا، وأعلنت الشركة الصينية عن طرح كاميرا الأكشن Action 2 الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.