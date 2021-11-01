كل ما تريد معرفته حول هاتف سوني Xperia Pro-I

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سوني عن إطلاق هاتفها الذكي Xperia Pro-I الجديد، والذي يضع معيارًا جديدًا في عالم كاميرات الهواتف الذكية.



حيث يأتي مزودًا بمستشعر كاميرا واحد بوصة مستمد من الكاميرا المدمجة RX100 VII، وبالتالي يمكن لجهاز سوني الجديد أن يحل محل كاميرات الأكشن وكاميرا سوني Alpha.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الهاتف الذكي Xperia Pro-I الجديد هو عبارة عن الموديل Xperia 1 III مع مستشعر واحد بوصة مستمد من الكاميرا المدمجة سوني RX100 VII، وأكدت سوني على قيامها بموائمة تصميم المستشعر لكي يتناسب مع الجسم النحيف للهاتف الذكي، ولذلك فإنه يعمل حاليًا بدقة 12 ميجابيكسل بدلا من 20 ميجابيكسل، وتمتاز العدسة بحساسية أكبر للضوء مقارنة بالعدسات الأخرى المستخدمة في عالم الهواتف الذكية.

وإلى جانب المستشعر واحد بوصة يشتمل جهاز سوني الجديد على كاميرا ثلاثية مع مستشعر 3D-TOF، ويضم عدسة واسعة الزاوية للغاية 16 ملم مع فتحة عدسة F/2.2 وعدسة مقربة مكافئة 50 ملم وبفتحة عدسة F/2.4، وقد تم تجهيزهما بمستشعر 12 ميجابيكسل، وتهدف الشركة اليابانية من خلال هاتفها الذكي الجديد إلى تلبية متطلبات المصورين المحترفين من خلال توفير جميع المزايا الأساسية لكاميرات Alpha Pro، مثل اللقطات المتتالية والتركيز التلقائي للعين والتتبع في الوقت الحقيقي أثناء تسجيل الفيديو.

ويمتاز الهاتف الذكي الجديد Xperia Pro-I الجديد بتسجيل مقاطع الفيديو 4K وبسرعة 120 إطار في الثانية، ويعمل تطبيق Videography Pro على تسهيل عملية تسجيل مقاطع الفيديو من خلال توافر العديد من الوظائف الإضافية مثل زر الغالق وفتحة Lanyard لتثبيت الهاتف الذكي أثناء التصوير الفوتوغرافي أو تسجيل الفيديو على المعصم بأمان.

ويوفر الهاتف الذكي الجديد من سوني العديد من الوظائف المفيدة لمحترفي التدوين بالفيديو، ومنها منفذ USB-C لتوصيل الجهاز بشاشة خارجية، كما يمكن توصيل ميكرفون خارجي عن طريق منفذ 3.5 ملم، بالإضافة إلى توافر منفذ إضافي لتوصيل مصدر الطاقة الكهربائية ومنفذ لسماعة الرأس 5ر3 ملم، ويمتاز جهاز سوني الجديد بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية IPX8.

وعلى صعيد الجوانب التقنية يمتاز الهاتف الذكي سوني Xperia Pro-I الجديد بشاشة OLED قياس 6.5 بوصة تعمل بدقة الوضوح 4K مع معدل تنشيط صورة 120 هرتز، وينبض بداخله معالج كوالكوم Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية UFS سعة 512 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية.