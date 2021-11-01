شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أندرويد 12 إل".. خصائص "استثنائية" من جوجل لهذه الهواتف فقط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أندرويد 12 إل.. خصائص استثنائية من جوجل لهذه الهواتف فقط

الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365

كشفت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة، جوجل، اعتزامها إضافة خصائص جديدة إلى الإصدار المحدث من أندرويد 12.



وهو نظام تشغيل الأجهزة الذكية؛ والذي يستهدف بشكل خاص الأجهزة ذات الشاشات الواسعة مثل الكمبيوتر اللوحي والهواتف القابلة للطي. أطلقت جوجل على الإصدار الجديد اسم أندرويد 12 إل، وسيكون متاحا أوائل العام المقبل.

ميزات ومواصفات تنافسية

سيتضمن الإصدار "أندرويد 12 إل" تحسينات على واجهة المستخدم على الشاشات الكبيرة بالنسبة للتنبيهات والإعدادات السريعة، وغلق الشاشة، والنظرة العامة، والشاشة الرئيسية وغير ذلك.

كما سيتضمن الإصدار الجديد تحسين أداء المهام المتعددة مع شريط مهام جديد سيسهل التنقل بين التطبيقات واستخدام واضع الشاشة المقسمة. كما سيوفر تحسينات في الشكل وثبات تشغيل الجهاز، لذلك ستبدو التطبيقات أفضل من البداية على الشاشات الكبيرة.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن ديف بروك نائب رئيس جوجل للهندسة "الجميع يقول إن هناك أكثر من 250 مليون جهاز بشاشات كبيرة تعمل بنظام التشغيل أندرويد.. مع كل الزخم، نواصل الاستثمار في جعل أندرويد أفضل من نظام التشغيل أو.إس على هذه الأجهزة سواء للمستخدمين أو للمطورين".

تحسينات مرنة

وتضيف Google مركز إعلام جديدًا ثنائى اللوحة على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي. يسمح للمستخدمين بمشاهدة إخطاراتهم والتفاعل معها أثناء النظر أيضًا إلى الإعدادات السريعة فى وقت واحد.

ستستخدم شاشة القفل الآن تخطيطًا أكبر من عمودين لتمييز الإشعارات والساعة. تم أيضًا تحسين التطبيقات الأخرى بما فى ذلك الإعدادات، وتعمل Google أيضًا على تسهيل التفاعل مع نظام التشغيل الخاص بها على الشاشات الأكبر حجمًا.

على سبيل المثال يتم الآن عرض نمط قفل الشاشة وعناصر التحكم فى رقم التعريف الشخصى على الأجهزة اللوحية على جانب الشاشة لتسهيل الوصول إليها. يمكنك النقر على الجانب الآخر من الشاشة لإحضار عناصر التحكم PIN / النمط إلى هذا الجانب.

هناك أيضًا بعض التغييرات على الطيات، تعمل الشركة على تحسين شبكة الشاشة الرئيسية وتلميع الانتقال القابل للطى فى محاولة للسماح للمستخدمين بالانتقال بسلاسة من شاشة خارجية واحدة إلى شاشة أكبر مكشوفة.

توفر الشاشات الأكبر مساحة أكبر لتعدد المهام ، مما يتيح لك أن تكون أكثر إنتاجية. لسنوات افتقرت أجهزة Android اللوحية إلى شرائح الإنتاجية المتوفرة على iPad. يتيح لك Android 12L أن تكون أكثر إنتاجية على الأجهزة القابلة للطى والأجهزة اللوحية مع ميزات تجعل تعدد المهام قويًا وبديهيًا.

يستعيرالتحديث شريط مهام iPadOS لتسهيل الأمور، وتضيف Google أيضًا دعمًا للإيماءات على شريط المهام للقيام بأشياء مثل السحب والإفلات للدخول فى وضع تقسيم الشاشة والسحب لأعلى للعودة إلى المنزل. يمكنك أيضًا الحصول على إيماءة التبديل السريع التى تتيح لك التنقل بين التطبيقات الحديثة، ويمكنك إخفاء شريط المهام أو إظهاره فى أى وقت بضغطة طويلة.

مع Android 12L أصبح تشغيل تطبيقين فى وقت واحد على شاشة واحدة أسهل من أى وقت مضى، يمكنك سحب تطبيقاتك المفضلة وإفلاتها فى شاشة مقسمة مباشرة من شريط المهام. إذا لم يكن هذا هو أسلوبكفيمكنك استخدام إجراء "تقسيم" جديد فى النظرة العامة لبدء وضع تقسيم الشاشة بنقرة واحدة.

تقول جوجل إنها ستسمح لجميع التطبيقات بالدخول إلى وضع النوافذ المتعددة، بغض النظر عما إذا كان يمكن تغيير حجمها أم لا.

مهما كان ما قد تقوله Google لم يتم تحسين تطبيقات Android على الإطلاق للشاشات الأكبر حجمًا. مرة أخرى تم تعيين هذا على التغيير مع إضافة دعم لوضع النوافذ المتعددة ، والاستمرارية عبر حجم الشاشة وتغييرات وضع الجهاز وأكثر من ذلك، ولكنه يمثل مشكلة توافق.

وفقًا لـ Google فقد أجرت تحسينات مرئية ومستقرة لوضع التوافق الخاص بها لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين وجعل هذه التطبيقات تبدو أفضل بشكل افتراضي. سيسمح لمصنعى الأجهزة بتهيئة نسبة العرض إلى الارتفاع للتطبيق، وتطبيق الزوايا الدائرية على نافذة التطبيق ، وتعيين شفافية شريط الحالة.