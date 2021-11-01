شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى ينظم يوما مفتوحا للقوات الجوية بحضور 20 ألف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الجيش اللبنانى، يوما مفتوحا للقوات الجوية حضره أكثر من 20 ألف مواطن بقاعدة رياق الجوية بين مدينتي زحلة وعنجر في منطقة البقاع اللبنانية.

وتخلل الاحتفال عروض جوية لأسراب مختلفة من الطائرات وعروض للوحدات الخاصة وأفواج التدخل.

يذكرأن، أعلن الجيش اللبناني اليوم إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر مساء السبت بمدينة طرابلس شمالي لبنان والقبض على 54 شخصا.

وقال الجيش اللبناني - في بيان له إن دوريات تابعة للقوات البحرية تمكنت من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر والقت القبض على 25 رجلاً و 9 نساء و 20 طفلا كانوا على جزيرة البلان بطرابلس شمالي البلاد بانتظار وصول عدد من المراكب التي ستقوم بنقلهم عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وأوضح أن إحدى الدوريات تمكنت من انتشال مركب كان يغرق وهو في طريقه إلى قبرص، وتمكنت من انقاذ 9 أشخاص كانوا على متنه وجميعهم من الجنسية السورية. كما ضبطت دوريات أخرى ثلاثة مراكب كانت تستخدم في عمليات تهريب أشخاص عبر البحر، والقت القبض على عدد من المهربين على متنهم.



وأوضح الجيش اللبناني أنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص لمعرفة باقي المتورطين لضبطهم.