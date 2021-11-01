شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بوزارة البيئة يرد على مدّعي أن ماء «زمزم» يسبب حصوات الكلى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح مدير المختبرات والجودة بوزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله المحيذيف ، إن ماء زمزم تقل ملوحته كلما زاد سحب المياه منه.
وقال المحيذيف، لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “جمعنا عينات لـ 100 سنة لمياه بئر زمزم كانت نتيجتها “كلما زاد السحب قلّت الملوحة”.
وتابع مدير المختبرات والجودة بوزارة البيئة أن من يدّعي أن زمزم يسبب حصوات الكلى عليه إثبات ذلك علميًا.
وختم المحيذيف بقوله “إن مياه زمزم بطبيعتها أنها تُذيب كل شيء مركز في الجسم، أقصد طبيعتها الكيميائية، ولا تصل لدرجة تركيز الترسيب، وبالتالي لا تتسبب في تكوين الحصوات”.
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