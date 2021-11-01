شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيف الإحترازات.. تعرف على موقف السفر بالهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يتساءل البعض عن حقيقة “قرار مزعوم” برفع تعليق سفر المواطنين بالهوية الوطنية بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية عبر متحدثها الأمني.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، استمرار تعليق سفر المواطنين بالهوية الوطنية الذي صدر بناء على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة حيال جائحة فايروس كورونا.

وقال “الشلهوب”، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة الصحة اليوم، لكشف مستجدات كورونا واللقاحات في المملكة، إن قرار منع سفر المواطنين بالهوية الوطنية مازال ساريا والتعليق مازال مستمرا.

وأوضح المتحدث الأمني لـ”الداخلية”، أن أي تعليمات ستصدر في هذا الشأن سيتم نشرها في مواقع وزارة الداخلية وعبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت – وقت الجائحة- تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، تزامنًا – وقتها- مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية.