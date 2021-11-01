شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» توضح متطلبات وآلية التعويض حال تلف الأجهزة بسبب انقطاع الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء آلية ومتطلبات التقديم للحصول على التعويض عن التلفيات التي قد يتسبب بها الانقطاع المتكرر للتيار.

وأشارت الشركة، إلى أنه في حال وجود تلفيات يمكن التقدم بطلب التعويض بالتوجه إلى مكتب خدمات المشتركين وإحضار المتطلبات التالية.

– صورة الهوية الوطنية

– فواتير الصيانة والأضرار

جاء ذلك في رد من شركة الكهرباء عبر حساب “العناية بالمشتركين” في “تويتر”، على شكوى مواطن بسبب انقطاع الخدمة وتضرر بعض الأجهزة.