المغرب يرد على قرار الجزائر بشأن عدم تجديد اتفاق ضخ الغاز عبر أراضيه

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبرت المملكة المغربية أن القرار الجزائري سيكون له تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء في البلاد، موضحة أنها تدرس بدائل دائمة.

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الرباط – سبوتنيك. ونشر التلفزيون المغربي بيانا للمكتب الوطني للكهرباء، أكد فيه أنه نظرا لطبيعة الجوار مع الجزائر وتحسبا لهذا القرار، اتخذت البلاد الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء ويتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل".

وانتهى اليوم الأحد 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عقد تصدير الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية.

ويمتد الأنبوب على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا داخل التراب الوطني المغربي، وهو ما يُخول المغرب الحصول على حقوق المرور بواقع 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويا.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر، اليوم الأحد، شركة سوناطراك بوقف العلاقة التجارية وعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب، بحسب بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية.

أضاف بيان الرئاسة أن وقف العلاقة التجارية مع المغرب جاء بعد "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمس بالوحدة الوطنية".

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