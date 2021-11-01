شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وروسيا يبحثان الأوضاع الراهنة فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مع سفير روسيا لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف، الأوضاع الراهنة في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



وأشار الفايز وفقا لوكالة الأنباء الأردنية إلى أهمية التعاون الثنائي وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن التنسيق من أجل عودة الأمن والاستقرار للمنطقة، مؤكدا أهمية تفعيل العلاقات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية بين البلدين والارتقاء بها انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية بينهما.



وطالب بفتح الأسواق الروسية أمام الصادرات والمنتوجات الزراعية الأردنية، وتخفيض رسوم دخولها السوق الروسية، وإزالة أية معيقات تعترض تفعيل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.



ودعا الفايز الدول الكبرى الراعية لعملية السلام إلى الدفع باتجاه حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.



من جانبه، أكد السفير الروسي، اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة مع الأردن، والسعي لتطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات.. موضحا أن العلاقات الأردنية الروسية قوية ومتينة، تستند إلى الاحترام المتبادل بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.