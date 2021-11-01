شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الانتخابات العراقية تتصدر محاور لقاء الحلبوسى والسفير الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث زعيم تحالف تقدم العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى بغداد، نتائج الانتخابات النيابية.



وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان - أن الأخير "استقبل اليوم، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر". وبحث اللقاء، وفق البيان، "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونتائج الانتخابات النيابية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وفى سياق أخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، إتمام العد والفرز اليدوي للجان المطعون بها بمحافظات (أربيل - كركوك - كربلاء - المثنى - القادسية - الأنبار)، بحضور ممثلي المترشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وأوضحت المفوضية - في بيان اليوم الأحد أن نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة.

وأشارت إلى أن غدًا الإثنين سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما بعد غد الثلاثاء فسيجري فيه استكمال محطات ذي قار نفسها.