شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية تحبط هجومًا جويًا بمسيرة مفخخة على خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وقال “التحالف” إن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية.

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