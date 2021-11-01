شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: 15 فعلًا تطبق فيها عقوبة «المخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، من جرائم تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، مشيرة إلى أن كافة أشكال التعامل مع تلك المواد تخضع للتصنيف تحت واحدة أو أكثر من تلك الجرائم.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها على موقع “تويتر”، إن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراءها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداءها يعتبر ذلك من الأفعال الجُرمية.

وأوضحت النيابة أن ما سبق يشمل المواد المخدرة، المؤثرات العقلية، السلائف الكيميائية، الجلب، التصدير، التهريب، الإنتاج، الصنع، الاستخلاص، الحيازة، الإحراز، الوساطة.