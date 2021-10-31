شكرا لقرائتكم خبر عن قصص مؤثرة في حياة الأمير تركي بن سلطان.. هذا ما فعله بعد إغلاق مدرسة تحفيظ بسبب الدعم؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كانت حياة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، مضرب المثل في العمل والجد والاجتهاد والحرص على قراءة القرآن والمداومة على الصلاة وعمل الخيرات.

وكان رحمه الله، شخصية نقية القلب واللسان داعمة للمواهب تميز بالوفاء والعطاء سائرا على نهج أبيه ، له قبول كبير ومحبة عظيمة لصفاته الجميلة وروحه المرحة وتواضعه الجم.

وكان الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز مضرب مثل في التحصيل العلمي فقد أثبت نفسه وتفوق في دراسته فنال المراتب الأولى بجهده وقد تقدم على قرابة الـ ١٩ ألف طالب في دراسة الماجستير فحصل على المرتبة الأولى واستحق فرصة تدريبية في محطة CBS، ولم يكن اهتمامه الدراسي حصرًا على نفسه بل امتد على إخوته وأبناءه فكان نعم الموجه لهم.

تدرج في أرقى المناصب

تدرج الأمير تركي بن سلطان، في المناصب حتى أصبح مساعدا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة فأنعش الإعلام ووضح جهده للجميع، دعم الشباب بتوظيفهم وتطوير مهاراتهم والوقوف معهم وكان يدفع من ماله الخاص في سبيل ذلك كما أسس مبادرة الأسبوع الثقافي الخليجي.

اهتم رحمه الله، بالإعلام الخارجي فسلط الضوء على انجازات المملكة في مناسبات عدة واستقبل الوفود الإعلامية الخارجية لتغطية موسم الحج وتابع معهم التغطيات الميدانية وكان يتواجد في المركز الإعلامي بعرفة من ساعات الصباح وحتى نفرة الحجيج وبعد انتهاء التغطية كان يجلس مع الإعلاميين لأخذ ملاحظاتهم، وفقا لما ذكره حساب “قصص مات أصحابها” في “تويتر”.

كُلف بالإشراف على القناة الرياضية وتطويرها فأخذ بها إلى الاحترافية فقد كسب تغطية الدوري السعودي لأول مرة كما أبهر الإعلام بجودة عمله بنقل ٧ مبارايات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ القنوات الرياضية في ذاك العهد، كما كان من أبرز الداعمين للاعبين المعتزلين بشراء حقوق حفل اعتزالهم دعم وتكريماً.

قصة إغلاق مدرسة التحفيظ

سمع ذات مرة عن إغلاق مدرسة نسائية لتحفيظ القرآن الكريم بسبب قلة الدعم لهم فأمر باستضافتهم في أحد البرامج الرياضية ليتعرف الناس على جهودهم وتكفل برواتب المعلمات لمدة عام، ومن يعتزل من اللاعبين ويواجه أزمة مالية كان يقف معه ويدعمه ويتكفل بعلاجه إن احتاج لذلك.

كما كان يساعد رحمه الله، في سداد ديون المعسرين وعلاج المرضى بسخاء وحب، فلم يقابله أحد إلا وأثنى على دماثة خلقه وتواضعه، هو الابن البار لوالديه فهو قريب ومحبوب منهم فبعد وفاتهم رحمهم الله طغت ملامح الحزن على وجهه بشكل واضح.

حرص الأمير تركي بن سلطان رحمه الله، على تأصيل المبادئ الدينية في أبناءه فكان دائم الاتصال بابنه مؤكدًا على أداءه للصلاة في وقتها فكان ملتزما بالجانب الديني حريص على النوافل وعلى قراءة الورد اليومي من القرآن فكان مواظباً على ختم القرآن الكريم شهرياً، وفي آخر أيامه طلب إجازة اعتيادية وشاء الله أن يرحل قبل أن تبدأ، رحمه الله وغفر الله له ولوالديه.