مسؤول بالشؤون البلدية: 3 أهداف رئيسية لتطبيق «كود البناء» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد المهندس محمد الصبيحي – وكيل الوزارة المساعد للتراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية أن منصة بلدي تهدف لتكون جميع الخدمات المقدمة الكترونية، والهدف الأساسي من الكود تخفيض الاستهلاك وتكاليف التشغيل وكذلك تخفيض تكاليف الصيانة. وأضاف الصبيحي، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، نستهدف أن تكون جميع الخدمات ميسرة ومؤتمتة لاستخراج الرخصة بطريقة ميسرة، وبكل سهولة. وتابع أن هدفنا في الأخير أن يكون أي مبنى سليم إنشائيا مطابق للمواصفات ومطبق للحد الأدنى لكود البناء السعودي. وأشار إلى أن الهدف الأساس من تطبيق كود البناء هو تخفيض استهلاك الطاقة وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى البعيد.

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