مقاتلات المملكة الجوية  «ف-15 سي» في تمرين مشترك مع القاذفات الأمريكية الإستراتيجية «B-1 »

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس أتمت القوات الجوية الملكية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات (ف-15 سي) التابعة للقوات الجوية الملكية بالمملكة، والقاذفات الإستراتيجية (B-1) التابعة للقوات الجوية الأمريكية. ويكشف هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي, وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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