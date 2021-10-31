العراق.. إعلان قضاء الفلوجة منطقة خالية من التلوث الإشعاعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة البيئة العراقية، يوم الأحد، خلو قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار، غرب البلاد، من الملوثات الإشعاعية.



وقال مركز الوقاية من الإشعاع في بيان، إن ”فريقا من مديرية بيئة الأنبار، عمل مع لجنة من الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة بالمسح الإشعاعي الشامل لمدينة الفلوجة“.

وأوضح أنه ”تم إجراء مسح إشعاعي شامل لمدينة الفلوجة، استمر ثلاثة أيام، وشمل الشوارع والأحياء التابعة لها، مع أخذ نماذج لإجراء التحليلات المختبرية لها وتقييم الواقع البيئي للمحافظة للتأكد من سلامتها من المخاطر الإشعاعية“.