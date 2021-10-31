إعلام رسمي: عودة حركة الشاحنات بين بورتسودان والخرطوم لأول مرة منذ شهرين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال التلفزيون السوداني (حكومي)، إن حركة شاحنات نقل البضائع والسلع الاستراتيجية عادت على الطريق القومي الرابط بين بورتسودان (شرق) والخرطوم.

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وبحسب المصدر ذاته، فقد جدد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان مطالبه بمعالجة قضية الشرق.

وأعرب المجلس في ذات الوقت عن ترحيبه بالتحركات الأخيرة التي قام بها الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وأغلق المجلس المذكور، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي كل الموانئ على البحر الأحمر والطرق الرئيسية الرابطة بين بورتسودان والعاصمة، في خطوة قال إنها تأتي احتجاجا على التهميش التنموي للمناطق الشرقية، ما تسبب في أزمة كبيرة نتيجة شح السلع الأساسية والوقود والأدوية.

كان البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".

واعتبر محتجون أن خطوات البرهان "انقلاب عسكري"، فيما اعتبر الأخير أنها تأتي لتصحيح المسار الانتقالي.

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