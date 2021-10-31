لبنان يعلن فشل حل الخلاف مع الخليج ووجود دعم دولي للحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بوحبيب في تصريحات أدلى بها إلى برنامج "وهلق شو" على قناة "الجديد"، إن "التعويل في بقاء الحكومة (اللبنانية) يبقى على الداخل".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن "الحكومة باقية وبحسب ما علمت من الرئيسين عون وميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها".

واعتبر بوحبيب أن "هناك قساوة سعودية لا نتفهمها فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار وما عملنا حوار".

وبين وزير الخارجية اللبناني أن "الخلية (خلية الأزمة التي شكلت لحل المشكلة مع دول الخليج) فشلت لأن الأزمة أصبحت أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضاً وهي لن تجتمع مرة أخرى".

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وقال بوحبيب: "لم يعد هناك وجود للخلية التي (انتهى أمرها) نتيجة فشلها ونحن الآن جميعا على اتصال مع الرئيس ميقاتي".

وكشف بوحبيب عن خوفه لمصير قرداحي على خلفية الأزمة الدبلوماسية، وقال: "أخاف على جورج قرداحي (أنو يطلع كبش المحرقة) والاحتمال لا يزال موجوداً".

وكان وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن استقالته غير واردة، على خلفية الأزمة التي تشهدها بلاده مع دول الخليج.

وشدد قرداحي، في تصريحات نقلتها قناة "الجديد" اللبنانية، على أن استقالته من الحكومة الحالية في لبنان غير واردة.

تأتي تصريحات قرداحي على خلفية قيام عدد من دول الخليج العربي بسحب بعثاتها الدبلوماسية وقطع علاقاتها مع لبنان، بعد تصريحات أدلى بها الوزير اللبناني قبيل استلامه مهامه الوزارية بأيام، والتي عبر فيها عن رأيه حول الحرب في اليمن، حيث قال إن "أنصار الله" تملك حق الدفاع عن نفسها واصفا الحرب اليمينة بـ"العبثية".