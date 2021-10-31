قيادي في "أنصار الله" يوجه نصيحة لـ"الإصلاح" بشأن مأرب ويقطع لهم وعدا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة لمحمد البخيتي، بحسابه على تويتر، مساء اليوم الأحد، في وقت تشتد فيه حدة المعارك بين قوات الشرعية بما فيها المقاومة الشعبية التي تضم حزب الإصلاح مدعومة بالتحالف عربي بقيادة السعودية من جهة و"أنصار الله" من جهة ثانية بهدف السيطرة على المحافظة الإستراتيجية.

وقال البخيتي: "أنصح حزب الاصلاح بتسليم مدينة مأرب سلميا حقنا للدماء لأن تحريرها أصبح مسألة وقت ونحن سنتولى مهمة تحرير ما تبقى من أرض اليمن".

وأضاف: "نضمن لهم (في حزب الإصلاح) المشاركة في العملية السياسية في المستقبل مقابل حيادهم ولو في آخر لحظة".

وتوعد البخيتي أنصار "الإصلاح" المحسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين"، بأنهم "إذا ما أصروا على القتال في صف دول العدوان التي تنبذهم فإنهم سيخسرون كل شيء".

ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي تصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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