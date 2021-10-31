شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية العراقى يؤكد حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع مختلف دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المالية العراقي الدكتور على عبدالأمير علاوي، اليوم الأحد، حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية جانج كيونج ووك لبحث العلاقات الثنائية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

من جانبه، أشاد السفير الكوري الجنوبي بالأداء المتصاعد للاقتصاد العراقي، مبديا توجه حكومة بلاده نحو رفع مستويات التعاون مع العراق، ورغبة الشركات الكورية في توسيع أنشطتها وشراكتها مع العراق في شتى المجالات وخاصة المتعلقة بجوانب الاستثمار والبنى التحتية.