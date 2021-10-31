شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان يعلن قرار المملكة تجاه لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن قرار استقرت عليه المملكة بشأن الأزمة مع لبنان.

وأضاف ” فيصل بن فرحان”، في لقاء مع قناة CNBC بثته اليوم الأحد، إن المملكة توصلت إلى أن التعامل مع لبنان “لم يعد مثمراً أو مفيداً”، مشدداً على أن الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد.

وقال: “لا أعتقد أنني سأصفها بأزمة، أعتقد أننا توصلنا إلى خلاصة بأن التعامل مع لبنان وحكومته الحالية لم يعد مثمراً أو مفيداً”.

وتابع: “مع استمرار سيطرة حزب الله على المشهد السياسي، ومع ما نراه من امتناع مستمر من هذه الحكومة والقادة السياسيين اللبنانيين عامة عن تطبيق الإصلاحات الضرورية، والإجراءات الضرورية لدفع لبنان باتجاه تغيير حقيقي، قررنا أن التواصل لم يعد مثمرا أو مفيدا، ولم يعد في مصلحتنا”.

وعلق على تصريحات جورج قرداحي، قائلًا: “تصريحات الوزير عرض لواقع، واقع أن المشهد السياسي في لبنان ما زال يسيطر عليه حزب الله، وهو جماعة إرهابية، وبالمناسبة تقوم بتسليح ودعم وتدريب ميلشيات الحوثيين”.

واختتم بالقول :”بالنسبة لنا، الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد، إنه مؤشر على الحالة التي وصلت إليها الدولة اللبنانية”.